Israël : la policière tuée dimanche dans une attaque de l'État islamique était franco-israélienne

L'attaque intervient au moment où Israël accueille une rencontre sans précédent, dimanche et lundi, des chefs de la diplomatie des États-Unis, de l'Égypte, des Émirats, du Bahreïn et du Maroc dans une localité du désert du Néguev, dans le sud du pays.

Mardi dernier, deux hommes et deux femmes ont été tués dans une autre attaque, au couteau et à la voiture bélier à Beersheva, dans le sud. L'assaillant était un enseignant du Néguev, condamné en 2016 à quatre ans de prison pour avoir planifié de se rendre en Syrie afin de combattre au sein du groupe EI et pour des prêches faisant son apologie.