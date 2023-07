Israël : le Parlement vote une mesure clé de la réforme judiciaire controversée

Dimanche, Joe Biden a exhorté Israël à ne pas précipiter la réforme, "de plus en plus source de division" selon lui. "Cela n'a pas de sens que les dirigeants israéliens précipitent (la réforme), l'objectif devrait être de rassembler les gens et de trouver un consensus", a-t-il déclaré. De son côté, Benjamin Netanyahu a exprimé son souhait de poursuivre les "efforts pour achever la réforme (...) et les efforts pour le faire en accord (avec l'opposition)".