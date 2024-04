"Un mécontentement croissant" : les États-Unis réclament à Israël "des mesures concrètes" pour Gaza

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou ont échangé par téléphone ce jeudi. D'après les États-Unis, Joe Biden lui a demandé "des mesures concrètes pour répondre à la souffrance des civils" à Gaza. Le porte-parole de la Maison Blanche a reconnu que le président américain éprouvait un "mécontentement croissant".

Une première depuis le début de la guerre. Le président américain Joe Biden a évoqué pour la première fois ce jeudi la possibilité de conditionner l'aide américaine à Israël à des mesures "tangibles" de la part du gouvernement de Benyamin Nétanyahou pour répondre à la catastrophe humanitaire en cours à Gaza.

Dans un entretien téléphonique de 30 minutes avec le dirigeant israélien, le président américain a déclaré "qu'Israël devait annoncer et mettre en place des mesures spécifiques, concrètes et tangibles pour répondre à la souffrance des civils, à la crise humanitaire, et pour la sécurité des travailleurs humanitaires", selon un bref compte-rendu de l'échange téléphonique publié par la Maison Blanche. Il a aussi "indiqué que la politique américaine en ce qui concerne Gaza serait déterminée par l'évaluation (qu'il ferait) des décisions immédiates prises par Israël" en ce sens.

Le soutien américain à Israël reste "inébranlable"

"Ce que nous attendons et espérons voir dans les heures et les jours à venir, c'est une augmentation spectaculaire de l'aide humanitaire, l'ouverture de nouveaux points de passage et une réduction de la violence à l'encontre des civils et certainement des travailleurs humanitaires", a déclaré ensuite à la presse le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

Ce revirement intervient trois jours après qu'une frappe israélienne a tué des volontaires humanitaires étrangers acheminant de l'aide alimentaire à Gaza, où la famine menace. Cet événement l'a "secoué", selon John Kirby, qui a reconnu que le président américain éprouvait un "mécontentement croissant".

Joe Biden a également exhorté Benyamin Nétanyahou à "conclure sans délai un accord" pour un "cessez-le-feu immédiat" dans la bande de Gaza. Pour l'heure, le gouvernement israélien est resté sourd aux appels américains (et internationaux) à agir face à la catastrophe humanitaire à Gaza. Malgré ses mises en garde, le soutien des États-Unis à Israël reste "inébranlable", a tempéré le porte-parole.