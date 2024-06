Après avoir menacé de démissionner, Benny Gantz a annoncé son départ du gouvernement israélien. Membre du cabinet de guerre, il affichait des divergences majeures avec Benyamin Nétanyahou au sujet de la gestion de l'après-guerre à Gaza.

Après avoir lancé un ultimatum au cours des dernières semaines, Benny Gantz a mis ses menaces à exécution et annoncé sa démission du gouvernement israélien. Membre du cabinet de guerre israélien dirigé par le Premier ministre Benyamin Nétanyahou, il a pris la parole ce dimanche à la télévision pour expliquer ce choix. "(Benjamin) Nétanyahou nous empêche d'avancer vers une réelle victoire. C'est pourquoi nous quittons aujourd'hui le gouvernement d'urgence avec le cœur lourd, mais sans regret", a-t-il lancé. Au cours de cette allocution, ce rival du Premier ministre a appelé le chef du parti de la droite israélienne à organiser des élections anticipées.

Ministre sans portefeuille au sein d'un gouvernement élargi formé après le 7 octobre, Benny Gantz exigeait l'adoption par le cabinet de guerre d'un "plan d'action" sur la question de l'après-guerre dans la bande de Gaza, faute de quoi il se verrait "contraint de démissionner du gouvernement". Le chef du parti de l'Union nationale (centre) avait fixé le 8 juin comme date butoir.

La formation politique de Benny Gantz avait déposé la semaine dernière une proposition de loi pour dissoudre le Parlement israélien, sans grande chance d'aboutir face à la coalition gouvernementale alliant le Likoud à des partis ultra-orthodoxes juifs et des formations d'extrême droite.

À la tête de cette coalition, Benyamin Nétanyahou fait face à la pression de ses alliés d'extrême droite, parmi lesquels son ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir. Des partenaires qui ont menacé de quitter son gouvernement en cas d'accord avec le Hamas en vue d'un cessez-le-feu et de la libération d'otages du 7 octobre encore retenus à Gaza. Les observateurs israéliens estiment aujourd'hui que Benny Gantz fait figure de favori pour former une coalition en cas de chute du gouvernement actuel et d'élections anticipées.