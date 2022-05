Obsèques de Shireen Abu Akleh : enquête ouverte sur l'action de la police après les heurts à Jérusalem

À la sortie du cercueil de l'hôpital Saint-Joseph à Jérusalem-Est, la police a fait irruption dans l'enceinte de l'établissement et tenté de disperser une foule brandissant des drapeaux palestiniens. Le cercueil a failli tomber des mains des porteurs frappés par des policiers armés de matraques mais a été rattrapé in extremis, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux et des télévisions.