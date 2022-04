Un mort dans une attaque à l'entrée d'une colonie israélienne en Cisjordanie

Plus de 40 Palestiniens ont été blessés vendredi dans de nouveaux heurts avec des policiers israéliens sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, après plus d'un mois de violences dans les Territoires palestiniens et en Israël. Selon le Croissant-Rouge palestinien, parmi les 42 blessés "lors d'affrontements avec les forces d'occupation", 22 ont été hospitalisés.