Jérusalem : vive polémique après la visite d'un ministre israélien d'extrême droite sur l'esplanade des Mosquées

Pour le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, ce choix est perçu comme une provocation. L'intention du ministre de se rendre sur l'esplanade est le "prélude à une escalade dans la région", avait prévenu le groupe. "Notre peuple palestinien continuera de défendre ses lieux saints et la mosquée Al-Aqsa", a promis mardi un porte-parole du mouvement islamiste palestinien, Hazem Qassem, qualifiant la visite de "crime".

Avocat de formation vivant dans une colonie parmi les plus radicales de Cisjordanie occupée, Itamar Ben Gvir est devenu ministre en décembre 2022 dans le gouvernement mené par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le plus à droite de l'histoire du pays. Il défend l'annexion par Israël de la Cisjordanie, où vivent 2,9 millions de Palestiniens et 475.000 Israéliens, dans des colonies jugées illégales par le droit international. Il prône également le transfert d'une partie de la population arabe d'Israël, jugée déloyale, vers les pays voisins, et se rend souvent là où les tensions sont les plus fortes, mettant, selon ses détracteurs, le feu aux poudres.