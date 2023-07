Israël reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental

Cette prise de position s'inscrit dans la suite logique du rapprochement entre le Maroc et Israël, à la suite des accords d'Abraham, en décembre 2020. Ces derniers garantissent la normalisation des relations diplomatiques entre Israël, d’une part, et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc, d’autre part. Le tout, avec la bénédiction de Washington. Les États-Unis ont d'ailleurs, en contrepartie, déjà reconnu la "souveraineté marocaine" sur le Sahara occidental.