Israël : sans billet pour son bébé, un couple tente d'embarquer sans lui

Intercepté par le personnel de l'aéroport, le couple a été sommé de retourner chercher son enfant. Alertés, les policiers sont immédiatement venus pour interpeller cet homme et cette femme et les interroger. On ignore quelle a été l'issue de cet interrogatoire.

"Tous les employés étaient sous le choc. Nous n’avons jamais rien vu de tel. Nous n’en croyions pas nos yeux", a assuré la compagnie Ryanair dans un communiqué repris par la presse locale.

Contactée par TF1info ce mercredi, l'entreprise nous a confirmé cet événement. Elle n'a pas indiqué si le couple et son bébé avaient, ou non, pu finalement prendre un avion pour la Belgique. "C'est une affaire aux mains de la police locale à présent", nous a-t-elle précisé.