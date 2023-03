Israël : tollé après les déclarations d'un ministre niant l'existence des Palestiniens

Les États-Unis ont aussi fustigé ces déclarations. Ce mardi soir, la diplomatie américaine les a jugées "offensantes" et "dangereuses". "Nous estimons que ces propos ne sont pas seulement inexacts, mais également inquiétants et dangereux", a déclaré à la presse un porte-parole du département d'État, Vedant Patel.

Dès la publication de cette vidéo, l'Autorité palestinienne et plusieurs pays arabes ont fermement dénoncé ces propos "incendiaires". "C'est une preuve irréfutable du racisme de l'idéologie sioniste extrémiste" du gouvernement israélien dirigé par Benjamin Netanyahu, a déclaré le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh. Ces paroles témoignent de la "politique raciste et fasciste" d'Israël, a déclaré le mouvement islamiste Hamas. L'Égypte a qualifié les propos de "racistes" et "inacceptables".