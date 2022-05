Israël : trois morts après une nouvelle attaque dans le centre du pays

La police n’a pas donné plus de précisions concernant l’identité de assaillants et les circonstances de l’attaque qui s’est déroulée dans une ville d’environ 50.000 habitants, dont de nombreux juifs ultra-orthodoxes. Vendredi matin, elle menait une véritable chasse à l’homme pour retrouver "un ou deux terroristes". Les mouvements islamistes armés palestiniens du Hamas et du djihad islamique ont "célébré" une attaque "héroïque", la qualifiant de "réaction" aux tensions récentes à Jérusalem. Toutefois, ils ne l’ont pas revendiqué.