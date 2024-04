Un adolescent israélien porté disparu retrouvé mort en Cisjordanie, l'armée dénonce un "assassinat"

Le corps d'un adolescent israélien porté disparu depuis vendredi a été retrouvé samedi en Cisjordanie. L'armée israélienne dénonce un "assassinat", perpétré selon elle au cours d'une "attaque terroriste". "Les forces de sécurité continuent de poursuivre les suspects", fait-elle savoir.

L’armée israélienne a annoncé ce samedi 13 avril avoir retrouvé le corps d’un adolescent israélien de 14 ans, disparu depuis la veille en Cisjordanie. Il s'agit selon elle d'un "assassinat" qui aurait été perpétré lors d'une "attaque terroriste". Le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou a quant à lui dénoncé aussitôt un "crime odieux".

Mort par "arme blanche"

Le jeune berger, du nom de Benjamin Ahimeir, se trouvait en Cisjordanie, près d'un village palestinien de la région de Ramallah, alors qu'il faisait paitre son troupeau de moutons. Parti vendredi vers 6h du matin, il était censé rentrer trois heures plus tard, ce qui ne s'est jamais produit, selon Haaretz.

D'après une enquête préliminaire citée par le journal israélien, le garçon a été tué par arme blanche, sans que l'on en sache plus sur les circonstances ayant précédé sa mort. L'armée est parvenue à retrouver le corps de l'adolescent "dans la région de Malachei HaShalom" ce samedi à l'aide d'un drone. "Les forces de sécurité continuent de poursuivre les suspects de son meurtre", a-t-elle indiqué sur X.

Vendredi pendant les recherches, des affrontements ont éclaté entre des Palestiniens et des soldats israéliens dans le village d'Al-Mughayir. Un Palestinien a été tué et six autres ont été blessés par des tirs militaires israéliens tandis que trois soldats israéliens ont été légèrement blessés par balle.