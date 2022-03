Israël : attaque au couteau dans un bus en Cisjordanie occupée, l'assaillant abattu

"Israël est confronté à une vague de terrorisme arabe meurtrière", a déclaré le Premier ministre israélien Naftali Bennett, en référence aussi aux deux précédentes attaques, le 22 mars et dimanche, perpétrées par des Arabes israéliens liés à la mouvance djihadiste. Dans un communiqué diffusé mercredi soir, il a appelé les Israéliens ayant un port d'armes à ne pas sortir sans. Il a en outre fait état de "plus de 200 interrogatoires et interpellations".