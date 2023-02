Après une fuite, un vaisseau de secours russe en route vers la Station spatiale internationale

Le décollage de cet appareil était initialement prévu mi-mars et devait acheminer un nouvel équipage de trois personnes vers la station spatiale. Il a finalement décollé à vide, et la mission des deux cosmonautes russes et de l'astronaute américain a été étendue jusqu'à septembre, alors qu'ils devaient, au départ, rentrer fin mars. Ils passeront au total environ un an dans l'espace, au lieu de six mois.

Les vaisseaux à bord desquels les astronautes et cosmonautes arrivent dans l'ISS restent amarrés à la station tout au long de leur séjour, afin de pouvoir servir de véhicule de secours dans l'éventualité d'une évacuation d'urgence nécessaire. Ils repartent également à bord du même engin. Mais en décembre, le Soyouz MS-22 a subi une fuite spectaculaire, due selon Moscou à l'impact d'une micrométéorite. La fuite du liquide de refroidissement avait entraîné des inquiétudes concernant la température qui pourrait être atteinte à l'intérieur du vaisseau au moment de son retour sur Terre.