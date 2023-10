Italie : un bus chute d'un viaduc et prend feu à Venise, au moins 20 morts

Selon Ansa, les autorités ont déclenché "le protocole d'urgence majeure" qui consiste à rendre disponibles toutes les salles d'urgence des hôpitaux et à appeler du personnel en renfort. Sur Twitter, la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a exprimé ses "plus sincères condoléances" ainsi que celles "de tout le gouvernement, pour le grave accident qui s'est produit à Mestre". "Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs amis", a-t-elle également indiqué.

Le plus grave accident de ce genre en Italie à ce jour s'était produit le 28 juillet 2013. Un autocar transportant une cinquantaine de passagers, tous originaires de la province de Naples et de retour d'une excursion de trois jours, était tombé d'un viaduc d'une trentaine de mètres près d'Avellino, à une cinquantaine de km à l'est de Naples. Trente-huit personnes étaient mortes sur le coup, deux étaient mortes des suites de leurs blessures.