Italie : Silvio Berlusconi quitte l'hôpital, six semaines après son admission

Premier ministre à trois reprises entre 1994 et 2011, cet éternel revenant, dont la mort politique fut maintes fois annoncée à tort, est actuellement sénateur et président de son parti de droite, Forza Italia, un partenaire mineur du gouvernement de coalition de la Première ministre d'extrême droite Giorgia Meloni. Cette dernière lui avait rendu visite à l'hôpital dimanche, déclarant qu'il était "d'excellente humeur" et qu'il continuait à travailler "sans relâche".