Après l'implosion de sa coalition, Mario Draghi dit "basta"

La crise politique, qui couvait depuis des mois à Rome, aura eu raison d'une coalition hétéroclite en pleine déroute à l'approche des élections programmées en 2023. Une dernière tentative par le Premier ministre de ressouder ses troupes a échoué mercredi. Il faut "un nouveau pacte de confiance, sincère et concret", avait lancé l'ancien patron de la BCE, en vain, à l'adresse des députés, en imposant ses conditions. Avant un vote de confiance crucial au Sénat, Mario Draghi a été lâché non seulement par le Mouvement 5 Etoiles, mais aussi par deux de ses alliés de droite, la Ligue et Forza Italia.