Italie : l'eau de la fontaine de Trevi colorée en noir par des militants écolos à Rome

Plus de 36.000 personnes ont été déplacées à la suite des inondations qui affectent la région d'Émilie-Romagne. L'équivalent de six mois de précipitations se sont abattues en 36 heures cette semaine sur cette riche région agricole et touristique, provoquant les "inondations du siècle". Mattia, 19 ans, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, a participé à cette action "parce que la terrible tragédie qui s'est produite ces derniers jours en Émilie-Romagne est un avertissement préfigurant l'avenir noir qui attend l'humanité".

Last Generation s'appuie sur un rapport de la banque centrale italienne qui a établi en mai que 23% des domiciles en Italie étaient menacés par les inondations, ce qui représente un coût potentiel de trois milliards d'euros par an. L'organisation a affirmé que le liquide utilisé n'avait pas abîmé la fontaine. Mais le maire de Rome Roberto Gualtieri a déclaré que le nettoyage exigerait "du temps, des efforts et de l'eau" car la fontaine fonctionnait avec un dispositif de "recirculation d'eau". "Nous devons la vider, et jeter 300.000 litres d'eau", a-t-il souligné.