Italie : au moins cinq morts et des milliers d'évacués après des inondations dans le nord

Des images montrent des rues transformées en rivières et des pompiers transportant des personnes en sécurité dans des canots gonflables. "Nous ne devons absolument pas baisser la garde", a prévenu le maire de Cesena, Enzo Lattuca. Les habitants "ne doivent aller dans des caves ou sous-sols sous aucun prétexte, et éviter les rez-de-chaussée si possible". La Première ministre Giorgia Meloni a affiché son soutien sur twitter aux personnes affectées par les crues, assurant que le gouvernement était "prêt à intervenir avec l'aide nécessaire".