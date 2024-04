Italie : au moins quatre morts et trois blessés dans une explosion d'une centrale hydroélectrique

Trois personnes sont décédées dans l'explosion d'une centrale hydroélectrique près de Bologne, dans le centre de l'Italie, ce mardi. Trois autres sont blessées et six autres disparues, selon un premier bilan. Cet établissement est géré par le géant de l'Énergie Enel.

Une explosion est survenue mardi après-midi dans une centrale hydroélectrique du centre de l'Italie, ce mardi après-midi. Au total, selon la préfecture de Bologne, dans la région d'Émilie-Romagne, "douze personnes" sont concernées par cet accident. Quatre sont décédées, trois sont blessées et cinq autres sont actuellement disparues. Cet incident s'est produit dans un établissement exploité par le géant énergétique Enel, sur la commune de Camugnano.

DES PLONGEURS VONT INTERVENIR "Une équipe de plongeurs interviendra pour rechercher les personnes disparues vers 20 heures", a poursuivi le préfet. "UNE TURBINE A EXPLOSÉ" Selon le préfet de Bologne Attilio Visconti, cité par les médias italiens, "l'accident a été causé par l'explosion d'une turbine". GIORGIA MELONI RÉAGIT "Je suis avec appréhension la terrible nouvelle concernant l'explosion survenue dans une centrale hydroélectrique du bassin artificiel de Suviana", a réagi sur le réseau social X la Première ministre italienne Giorgia Meloni. LE BARRAGE DU SITE N'A PAS ÉTÉ ENDOMMAGÉ Selon Enel, la firme qui exploitait le site de Camugnano, "toutes les mesures de sécurité" ont été rapidement activées après l'accident afin de permettre "une évacuation correcte du personnel" sur place. Toujours d'après l'entreprise, le barrage du site n'a pas été endommagé. Toutefois, la production d'énergie a été interrompue. UN INCENDIE EN CAUSE Le groupe italien Enel Green Power, filiale spécialisée dans les énergies renouvelables d'Enel, indique dans un communiqué publié par les médias locaux qu'"un incendie s'est déclaré et a touché un transformateur de la centrale hydroélectrique". Le maire de la commune de Camugnano Marco Masinara a pour sa part souligné qu'"il semble qu'un incendie se soit déclaré au neuvième étage". LES IMAGES DE LA CENTRALE Les secours italiens ont publié des images de la centrale hydroélectrique touchée par l'accident. LE BILAN ACTUEL La préfecture de Bologne fait état de "douze personnes" concernées par la catastrophe. Selon le second bilan dressé par les pompiers, quatre seraient décédées, trois blessées et cinq disparues. LES FAITS Une explosion s'est produite vers 15 heures au sein de la centrale hydroélectrique de de Suviana, située sur la petite commune de Camugnano (Émilie-Romagne), en Italie. Ce site de production d'énergie renouvelable est géré par le gérant italien du secteur Enel. BIENVENUE Bonjour et bienvenue sur ce live consacré à l'explosion d'une centrale hydroélectrique dans le centre de l'Italie.

Un incendie dans la centrale en cause

L'intervention des secours est toujours en cours. "Il semble qu'un incendie se soit déclaré au neuvième étage, la centrale est située tout en dessous du niveau du lac, à environ 30 mètres de profondeur", a déclaré au journal italien la Repubblica le maire de la commune dans laquelle a eu lieu l'accident, vers 15 heures. Plus de 70 pompiers sont sur place.

Le groupe italien Enel Green Power, filiale spécialisée dans les énergies renouvelables d'Enel, indique dans un communiqué publié par les médias locaux qu'"un incendie s'est déclaré et a touché un transformateur de la centrale hydroélectrique". Selon la firme, "toutes les mesures de sécurité" ont été rapidement activées afin de permettre "une évacuation correcte du personnel" sur place. Toujours d'après l'entreprise, le barrage du site n'a pas été endommagé. Toutefois, la production d'énergie a été interrompue.

"Je suis avec appréhension la terrible nouvelle concernant l'explosion survenue dans une centrale hydroélectrique du bassin artificiel de Suviana, dans les Apennins bolognais, a réagi la Première ministre italienne, Giorgia Meloni sur X. Toute ma proximité et celle du Gouvernement avec les familles des victimes et des blessés concernés. Merci aux pompiers qui sont intervenus rapidement, aux secouristes et à ceux qui travaillent pendant ces heures à la recherche des disparus."