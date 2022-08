Cette vidéo montre-t-elle la colère des agriculteurs en Italie ?

Le 23 juillet dernier, une association touristique de la ville de Villafranca Piemonte et la municipalité ont effet organisé le "Tractor Beer Fest". Objectif affiché sur le site de la ville, proposer un défilé en l'honneur des agriculteurs de la région et une soirée en tracteurs. C'est d'ailleurs l'un des instigateurs du festival, Villafranca Piemonte Proloco, qui a publié sur sa page Facebook la vidéo de l'événement. Mise en ligne le 25 juillet, on y trouve les douze petites secondes utilisées par les sphères complotistes.