Italie : comment Giorgia Meloni veut changer de régime politique

Ces consultations interviennent dans un contexte tendu entre majorité et opposition. Lundi 8 mai, le patron du groupe public de radio-télévision Rai, Carlo Fuortes, nommé par Mario Draghi, a annoncé sa démission en raison des pressions exercées selon lui par le gouvernement. Dans un courrier au ministère de l'Économie et des Finances dont il dépend, Carlo Fuortes dit refuser les changements de ligne éditoriale et de programmation qu'il ne "considère pas dans l'intérêt de la Rai".

Pour la gauche, cette démission est le résultat des manœuvres de l'exécutif - le plus à droite qu'ait connu le pays depuis la Seconde Guerre mondiale -, pour placer à la tête du service public de la culture et de l'information des personnalités proches de sa sensibilité politique. Et au-delà, des nominations stratégiques sont en cours à la direction de la police nationale et de la police douanière, enjeux de tractations "peu transparentes", relève le quotidien Corriere della Sera.