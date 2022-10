Italie : deux touristes français volent une gondole à Venise, le propriétaire leur réclame 10.000 euros

"Ça m’a vraiment blessé, ils rigolaient comme si c’était un jeu. La gondole est un symbole. Y toucher, c’est comme jeter des pierres sur la Tour Eiffel, poursuit le gondolier. Selon son avocat, également interrogé par la chaîne américaine, un modèle de ce type coûte environ 60.000 euros. Giorgio Bognolo entend porter plainte et obtenir réparation à hauteur du préjudice subi, rappelant qu'il s'agit pour son client d'un outil de travail. Et la note s'annonce salée pour les deux suspects.

Une somme comprise entre 10.000 et 15.000 euros est évoquée pour l'instant. Ce montant comprend, selon l'avocat de la victime, le préjudice moral, le temps d'indisponibilité de la gondole, les réparations à effectuer ainsi que le remboursement des objets jetés à l’eau par les deux touristes français. "Les gondoles sont fragiles et belles, et il faut beaucoup d’argent pour en entretenir une (...). C’est comme si on avait touché à ma femme ou ma fille", a tenu enfin à rappeler le propriétaire, afin de justifier la somme réclamée.