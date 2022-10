Emmanuel Macron va rencontrer Giorgia Meloni dimanche soir à Rome

Emmanuel Macron va devenir le premier dirigeant étranger à rencontrer Giorgia Meloni. Le chef de l'Etat va rencontrer la nouvelle Première ministre italienne, dimanche soir à Rome, a annoncé l'Elysée. Un rendez-vous quelques heures après l'entrée en fonctions du gouvernement le plus à droite d'Italie depuis 1946.

Cette rencontre doit avoir lieu dans le centre de la capitale italienne et non dans un palais officiel, a indiqué une source française. Jusqu'au bout, Paris s'était montré très prudent sur la possibilité et même l'opportunité d'un tel tête-à-tête, le motif officiel de la venue d'Emmanuel Macron à Rome étant un discours sur la paix prononcé dimanche lors d'un forum international et une audience avec le pape François prévue lundi matin. Mais le contexte politique italien, avec l'arrivée au pouvoir de la cheffe du parti post-fasciste Fratelli d'Italia à la tête d'une coalition dominée par l'extrême droite, l'a emporté sur ces considérations.