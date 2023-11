Italie : en 2024, visiter Venise à certaines dates vous coûtera 5 euros de taxe

La ville de Venise va imposer dès 2024 une taxe de cinq euros aux touristes ne venant qu'un seul jour. Découvrez les dates concernées par cette mesure visant à réglementer l'entrée des visiteurs face au surtourisme.

Les touristes d'un jour vont devoir passer à la caisse. La mairie de Venise a rendu publiques ce jeudi les 29 journées de 2024 où elle appliquera sa toute nouvelle taxe de cinq euros visant les visiteurs ne venant qu'un jour dans la Cité des Doges, victime du tourisme de masse.

Les premières dates concernées, concentrées sur la haute saison touristique, vont du 25 avril au 5 mai, puis ce sera le tour des week-ends de mai (les 11 et 12, les 18 et 19 et les 25 et 26), de juin (les 8 et 9, les 15 et 16, les 22 et 23 et les 29 et 30), ainsi que deux week-ends de juillet (les 6 et 7 et les 13 et 14).

Un "exemple pour d'autres villes fragiles"

Cette taxe, dont la mise en œuvre a été plusieurs fois reportée, cible uniquement les touristes entrant dans la vieille ville entre 8h30 et 16h, précise la mairie dans un communiqué. "Ce n'est pas une révolution, mais le premier pas d'un système qui règlemente l'accès des visiteurs à la journée", a expliqué le maire Luigi Brugnaro.

"C'est une expérimentation dont l'objectif est d'améliorer la qualité de la vie dans la ville, pour ceux qui y habitent et ceux qui y travaillent", a-t-il poursuivi. "Nous sommes prêts [...] à apporter toutes les modifications nécessaires pour améliorer la procédure. Venise est la première ville au monde à mettre en place ce système, qui pourra servir d'exemple pour d'autres villes fragiles et délicates qui doivent être sauvegardées."

Ce projet, annoncé en septembre, a pour objectif principal de dissuader les visiteurs à la journée, contribuant à engorger la ville célèbre dans le monde pour ses œuvres d'art, ses ponts et ses canaux. La ville de Venise a échappé de justesse à la mi-septembre à l'inscription au patrimoine mondial en péril de l'Unesco. Les experts de l'Unesco avaient pourtant recommandé fin juillet le classement "en péril" de Venise, un joyau menacé par un tourisme trop important et le réchauffement climatique, du fait de mesures "insuffisantes" prises en Italie pour lutter contre la détérioration de ce site.