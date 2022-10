Italie : entre pro-UE et profils sulfureux, le nouveau gouvernement de Giorgia Meloni prête serment

La composition du gouvernement - 24 ministres au total, dont six femmes - reflète plusieurs ambitions : maintenir l'équilibre de la coalition, tout en cherchant à rassurer les partenaires de l'Italie, soucieux de voir arriver au pouvoir le chef de gouvernement le plus à droite et le plus eurosceptique depuis 1946. Aux Affaires étrangères, bénéficiant aussi du titre de vice-Premier ministre, on retrouve par exemple l'ex-président du Parlement européen Antonio Tajani, membre de Forza Italia. "Une garantie d'une Italie pro-européenne et atlantiste", se sont réjouis certains européistes lorsqu'ils ont découvert sa nomination.

Le portefeuille de l'Économie, confié à Giancarlo Giorgetti, est perçu comme un gage supplémentaire à Bruxelles, l'intéressé étant déjà ministre dans le gouvernement sortant de Mario Draghi. Matteo Salvini, quant à lui, se voit aussi nommé vice-Premier ministre, en charge des Infrastructures et Transports. Très convoité, le ministère de l'Intérieur (en charge notamment des questions de sécurité et d'immigration) sera occupé par Matteo Piantedosi, 59 ans, préfet de Rome depuis 2020.