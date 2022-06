Ex-militants d'extrême gauche réclamés à la France : les "années de plomb", une décennie noire en Italie

Fondées en 1973 par le sociologue Renato Curcio et prônant l'idéologie marxiste-léniniste, les BR commettent leur première action violente avec la prise en otage du directeur du personnel des usines Fiat en 1973. Le 18 avril 1974, un magistrat de Gênes est enlevé et libéré 35 jours plus tard. Le leader de la Démocratie chrétienne Aldo Moro est enlevé le 16 mars 1978, et retrouvé mort 55 jours plus tard dans le coffre d'une voiture. Les BR blessent ou tuent des dizaines de magistrats, hommes politiques, journalistes ou industriels au cours des années 70.