Italie : les rave-parties bientôt lourdement sanctionnées

Les ténors de la majorité au pouvoir se sont félicités de cette réforme, qui prévoit désormais jusqu'à six ans de prison et 10.000 euros d'amende pour les contrevenants. "La fête est finie", a salué, sur les réseaux sociaux, Matteo Salvini, chef de la Ligue et ministre des Infrastructures. Ces dispositions légales sont "déjà en vigueur dans d'autres pays", a, de son côté, plaidé le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi. "Elles offrent des instruments nouveaux et plus efficaces grâce auxquels il sera possible d'intervenir rapidement pour endiguer un phénomène particulièrement coûteux pour l'État, et donc pour la collectivité, en ce qu'il exige l'engagement de ressources importantes et de nombreux agents des forces de l'ordre", a-t-il souligné.