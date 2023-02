"Je juge très négativement le comportement de ce monsieur" : Quand Berlusconi s'en prend (encore) à Zelensky

Si Silvio Berlusconi, 86 ans, s'en prend au président ukrainien, c'est aussi en raison de ses liens avec Moscou. Ami intime du président russe Vladimir Poutine lorsqu'il était au pouvoir, l'ancien dirigeant n'en est pas à sa première déclaration polémique sur le conflit en Ukraine, même s'il s'est fait plus silencieux depuis la victoire aux élections de septembre de la coalition réunissant son parti Forza Italia, la Ligue de Matteo Salvini et la formation Fratelli d'Italia de Mme Meloni. En septembre, Silvio Berlusconi avait provoqué un tollé en estimant que Vladimir Poutine avait été "poussé" par sa population et les forces prorusses du Donbass à envahir l'Ukraine.