Italie : ils simulent un malaise pour voyager gratuitement en ambulance

Les deux jeunes, âgés de 19 et 20 ans, ont été identifiés grâce à leur vidéo par les gendarmes de Riccione. Après la plainte déposée par l'agence sanitaire d'Émilie-Romagne, ils sont poursuivis pour "interruption de service public" et "fausse alerte". La première infraction est punie, selon le code pénal italien, de six mois à un an de prison ainsi que d'une amende de 516 euros. La "fausse alerte", elle, est sanctionnée d'une peine pouvant aller jusqu'à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10 à 516 euros.

L'un des protagonistes a reconnu son erreur auprès du quotidien local Il resto del carlino: "Je suis un crétin, je n'aurais pas dû faire ça".