"Remplacement ethnique" : un ministre italien fait scandale

Depuis mardi, les partis de l'opposition fustigent la sortie du ministre. Elly Schlein, secrétaire du Parti Démocrate, de centre-gauche, a condamné des "propos répugnants" ayant "des relents de suprémacisme blanc". En outre, a-t-elle relevé, Francesco Lollobrigida a tenu ces propos au moment où le président italien Sergio Mattarella assistait à une commémoration au camp de concentration nazi d'Auschwitz.

Plus largement, les opposants accusent la coalition de Georgia Meloni, qui comprend la Ligue (extrême droite) de Matteo Salvini, d'alimenter les sentiments anti-migrants en Italie. Déjà, en 2016, l'actuelle Première ministre avait utilisé cette expression de "remplacement ethnique" sur Twitter. Idem de la part de Matteo Salvini, un an plus tôt.