Italie : l'état de santé de Silvio Berlusconi en "constante" progression

"Au cours des dernières 72 heures, il y a eu une amélioration constante des fonctions respiratoires et rénales." Les médecins de l'hôpital San Raffaele, à Milan, se montrent rassurants sur l'état de santé de leur patient, le sénateur italien Silvio Berlusconi. Ancien président du Conseil et chef du parti Forza Italia, l'homme politique, âgé de 86 ans, avait été hospitalisé le 5 avril pour une infection pulmonaire, liée à une leucémie dont il souffre depuis "un certain temps".