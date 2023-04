En Italie, l’ourse qui a tué un joggeur capturée

Les autorités locales veulent abattre trois individus considérés comme dangereux, dont "JJ4", et en déplacer 70 autres. Avec le ministère de l’Environnement, elles prévoient la mise en place d’un comité technique pour élaborer ce plan de déplacement. "On ne peut pas déplacer comme ça un animal sauvage né sur un territoire donné", indiquait récemment à l'AFP Antonio Nicoletti, responsable des aires protégées et de la biodiversité de l’association de défense de l’environnement Legambiente.