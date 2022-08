La mort d'un Nigérian roué de coups dans l'indifférence générale choque l'Italie

Si l'enquête doit encore venir faire la lumière sur les événements, notamment via l'analyse des caméras de vidéosurveillance, les premiers éléments semblent donc écarter la piste de l'attaque raciste. Reste que ce passage à tabac a suscité l'indignation tant elle a eu lieu sous l'indifférence générale. Une apathie qui, selon certains représentants politiques et témoignages sur place, est exacerbée par la xénophobie de la population. Don Vinicio Albanesi, un prêtre local, témoigne ainsi de ce sentiment dans les pages du quotidien La Repubblica. "Nous vivons dans une région méfiante, où les Noirs ne sont acceptés que s'ils font le plus humble des travaux. Nous avons affaire ici à une culture qui méprise toute personne qui n'est pas blanche et locale." Signe de cette défiance, le religieux, également fondateur d'une association qui vient en aide aux réfugiés et personnes handicapées, regrette que lorsqu'un "prêtre noir dit la messe", certaines personnes l'interpellent "pour se plaindre que cette messe ne soit pas valide, selon eux". Une peur de l'autre qui se retrouve dans les urnes. La région des Marches est dirigée depuis 2020 par Francesco Acquaroli, membre du parti d'extrême droite Frères d'Italie et qui a fait ses débuts au sein du parti néofasciste Mouvement social italien (MSI).