Italie : un chef mafieux devient "un repenti" après 26 ans de prison

Francesco Schiavone, ancien chef du plus puissant clan de la mafia napolitaine, est devenu un "repenti". Emprisonné depuis 1998, il vient d'accepter de collaborer avec la justice. D'autres membres, dont ses deux fils, avaient déjà fait de même.

C'est l'un des plus célèbres chefs mafieux italiens qui a même inspiré la série Gomorra. Francesco Schiavone est devenu un "repenti" après 26 ans de prison, a indiqué une source judiciaire ce vendredi. Cela signifie qu'il a accepté de collaborer avec la justice.

Ancien chef du clan des Casalesi, réputé comme étant le plus puissant de la mafia napolitaine, la Camorra, celui qui est surnommé Sandokan a été arrêté en 1998 et condamné à plusieurs peines de prison à vie dans un procès où étaient jugés 36 autres mafieux. Ils étaient impliqués dans des règlements de comptes violents dans les années 1980 et 1990, et Francesco Schiavone était alors considéré comme l'un des criminels les plus riches d'Europe.

Plusieurs membres du clan déjà "repentis"

Sa décision de collaborer avec la justice constitue "le énième coup dur contre la Camorra et le crime organisé", s'est félicitée la présidente de la Commission parlementaire antimafia. D'autres membres de la famille du chef mafieux étaient devenus des "repentis" avant lui : c'était le cas de l'un de ses cousins dès les années 1990, puis plus récemment de ses deux fils, Nicola et Walter, depuis 2018 et 2021.

Les Casalesi ont inspiré Gomorra, livre de l'auteur Robert Saviano qui a été adapté en film et en série à succès. Commentant sur Instagram la nouvelle de la collaboration de Francesco Schiavone avec la justice, l'auteur s'est montré sceptique : "Va-t-il collaborer en donnant des informations importantes ou fera-t-il comme ses enfants et sa femme (...) qui ont dit très peu à ce jour ? (...) Lui suffira-t-il de leur donner (...) un pot-de-vin pour éviter la prison à vie ?"