Le compagnon de Georgia Meloni fait polémique après ses propos sur le viol

Dans cette affaire, la victime a raconté avoir été contrainte de boire par ses agresseurs. Et sur des images de télésurveillance, on la voit tituber, emmenée par sept jeunes hommes. "Si tu vas danser, tu as parfaitement le droit de t'enivrer, il ne doit y avoir ici aucune espèce ni de malentendu ni de réserve", a commenté Andrea Giambruno. "Mais si tu évites de t'enivrer et de perdre connaissance, tu évites aussi sans doute certains problèmes et le risque, effectivement, de te jeter dans la gueule du loup", a-t-il ajouté.

Des responsables de l'opposition au gouvernement de droite/extrême droite de Giorgia Meloni lui sont aussitôt tombés dessus. "J'exprime ma solidarité à la victime du viol de Palerme qui ne peut pas, en plus de ce qu'elle a vécu, subir les insultes infamantes de ceux qui culpabilisent les victimes", a réagi Elly Schlein, secrétaire nationale du Parti démocrate, premier parti de gauche.