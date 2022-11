Italie : un député photographié en 2005 avec un brassard nazi rentre au gouvernement de Meloni

Grosse polémique pour la nouvelle Première ministre italienne, elle qui a nié toute proximité avec le fascisme dès son entrée en fonction. La nomination au gouvernement d'un député d'extrême droite photographié en 2005 avec un brassard nazi suscite la controverse et la condamnation de l'opposition. Galeazzo Bignami, élu à la chambre sur la liste Fratelli d'Italia, le parti post-fasciste de la Première ministre Giorgia Meloni, a été nommé lundi ministre délégué aux Infrastructures.

Cet avocat de 47 ans avait été photographié lors d'une fête en 2005 en tenue noire et portant au bras gauche un brassard frappé de la croix gammée. L'intéressé a condamné dans un communiqué "toute forme de totalitarisme, d'expression liberticide et antidémocratique", qualifiant le nazisme de "mal absolu". La photo de 2005 a été prise "dans un contexte privé" et "je m'en suis excusé plus d'une fois", selon lui.