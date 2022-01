Le président italien Sergio Mattarella réélu pour un second mandat

Pour rappel, l'ancien chef de la Banque centrale européenne faisait figure, avant l'élection, de favori pour la présidence. Son départ de l'exécutif menaçait de faire exploser la coalition et de provoquer des élections anticipées avant la fin de la législature prévue en 2023. Les partis de son gouvernement de coalition ne sont, néanmoins, pas parvenus à trouver un accord. Pour Guido Cozzi, économiste à l'université de St. Gallen, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. "Une extension du mandat de M. Mattarella est idéale pour les marchés financiers", analyse-t-il auprès de l'AFP. Et avec Mario Draghi à la barre de l'exécutif, l'injection des fonds européens et les investissements planifiés sont "garantis pour une seconde année de suite", se félicite-t-il.

En Italie, le poste de président est largement protocolaire, mais il a un rôle important en cas de crise politique. C'est lui, en effet, qui a le pouvoir de dissoudre le Parlement, de nommer le Premier ministre. Il peut aussi refuser le mandat de gouverner à des coalitions qu'il juge trop fragiles.