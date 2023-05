Italie : le risque de chute du pont de Gênes était connu huit ans avant son effondrement

L'ancien directeur général assure désormais "regretter" de ne pas avoir agi. "Personne ne pensait que le pont allait s'effondrer et on nous a rassurés. Je n'ai rien dit, mais j'étais inquiet. Je n'ai rien fait et c'est mon grand regret", a-t-il encore déclaré. Le 14 août 2018, sous une pluie battante, le pont autoroutier Morandi, un axe essentiel pour les trajets locaux et le trafic entre l'Italie et la France, s'est écroulé, précipitant dans le vide des dizaines de véhicules et leurs passagers.

Après le témoignage de Gianni Mion, la présidente du Comité des proches des victimes de la chute, a estimé qu'il était "inacceptable" qu'il n'ait rien dit. "Nous espérons seulement que quelqu'un paiera et donnera l'exemple pour qu'il n'y ait plus de situations comme celle-ci en Italie", a-t-elle ajouté.