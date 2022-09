Italie : les divisions de l'extrême droite sur les sanctions contre Moscou embarrassent Giorgia Meloni

Elle pourrait devenir la première dirigeante d'un parti post-fasciste à conduire le gouvernement d'un pays fondateur de l'Europe communautaire. Giorgia Meloni et l'extrême droite pourraient remporter, ce dimanche 25 septembre, des élections législatives cruciales pour l'Italie. Derrière les couleurs de son parti Fratelli d'Italia, elle unit notamment la Ligue de Matteo Salvini et le mouvement Forza Italia de Silvio Berlusconi. Une coalition qui apparaît de plus en plus divisée sur la question sensible des sanctions contre Moscou.