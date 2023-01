Malgré une nouvelle loi restrictive en Italie, MSF part tout de même à la rescousse d'un bateau de migrants

"S'ils rendent notre tâche plus difficile, voire impossible, qui ira sauver des vies ?", s'interrogeait-elle, estimant que "les capitaines et les équipages des navires seront confrontés à un dilemme éthique, entre le devoir de porter secours conformément au droit de la mer et le devoir de respecter les règles". Au moins 20.218 personnes ont péri ou disparu en tentant de traverser la Méditerranée depuis 2014, ce qui en fait le chemin migratoire le plus meurtrier, selon l'Organisation internationale des migrations.