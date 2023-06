Mort de Berlusconi : avec Poutine, une amitié à toute épreuve

Malgré le conflit en Ukraine, Berlusconi n'a jamais cessé d'afficher sa proximité avec Vladimir Poutine, faisant part entre autres d'une conversation "longue et amicale" avec lui à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Mais c'est surtout ses confidences auprès de proches, en octobre, qui avaient suscité une vive polémique en Italie.

"J’ai un peu renoué le contact avec le président Poutine, un peu beaucoup, dans le sens où pour mon anniversaire, Poutine m’a envoyé 20 bouteilles de vodka et une très gentille lettre. J’ai répondu en lui envoyant des bouteilles de Lambrusco et une très gentille lettre. Il m’a dit que j’étais le premier de ses cinq vrais amis." Rapidement, son parti Forza Italia avait publié un communiqué pour clarifier sa position, "en ligne avec celle de l’Europe et des États-Unis".