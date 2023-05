Naufrage sur le lac Majeur : deux agents du renseignement italien et un citoyen israélien parmi les victimes

Une troisième victime est un citoyen israélien d'une cinquantaine d'années, selon le ministère italien des Affaires étrangères. La quatrième pourrait être une ressortissante russe, d'après un site local d'information en ligne.

Le chavirement avait été très soudain, après un brusque changement de temps. Un orage accompagné par des vents forts avait créé de la houle à la surface du lac italo-suisse. Les autorités ont tour à tour évoqué un "tourbillon" ou une "trombe d'air", pour expliquer le naufrage. Une vidéo filmée par les pompiers montre un hélicoptère de recherche survolant des eaux houleuses où flottent des chaises et divers débris. Le lac Majeur, au sud des Alpes, est le deuxième plus grand lac d'Italie (après le lac de Garde), et une destination touristique très prisée.