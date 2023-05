Italie : on sait désormais ce qui a coloré le Grand Canal de Venise en vert fluo

Si l'on ne connaît toujours pas les responsables, on a désormais l'explication. La transformation spectaculaire dimanche d'un tronçon du Grand Canal de Venise (Italie), qui a viré temporairement au vert fluo, était due à la présence de fluorescéine, une substance non toxique utilisée généralement pour les tests sur les réseaux d'eaux usées, ont annoncé lundi les autorités locales. Les analyses ont révélé "la présence de fluorescéine dans les échantillons prélevés", a indiqué dans un communiqué l'Agence régionale pour la prévention et la protection environnementale de Vénétie (Arpav).

Les résultats "n'ont pas démontré la présence d'éléments toxiques dans les échantillons analysés", a-t-elle ajouté, sans toutefois préciser l'origine de la présence de cette substance dans le Grand Canal. La fluorescéine est souvent utilisée pour retrouver le cheminement de réseaux mal connus ou identifier les inversions entre réseaux d'eaux usées et pluviales.