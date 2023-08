Italie : pourquoi l'Unesco recommande de placer Venise au patrimoine mondial en péril ?

Pourra-t-on encore se photographier place Saint-Marc dans dix ans ? En suggérant de placer Venise sur la liste des sites en péril, l'Unesco prévient : 30 millions de touristes par an, c'est trop ! Six cents fois plus que le nombre d'habitants locaux.

Beaucoup de ses visiteurs arrivent en paquebot. Les autorités, dans un effort pour limiter leur impact environnemental, ont choisi d'éloigner le lieu de desserte des passagers. "Mais ça ne suffit pas de déplacer ces paquebots. Ils ont quitté le cœur de Venise, mais ils stationnent juste un peu plus loin dans la lagune", s'inquiète Jane Da Mosto, directrice de l'association "We are here Venice", à Venise (Italie).