Italie : qui est Giorgia Meloni, la nouvelle Première ministre d'extrême droite ?

Une post-fasciste prend le pouvoir. Ce vendredi 21 octobre, Giorgia Meloni, qui a pu "dédiaboliser" son parti Fratelli d'Italia pour parvenir au pouvoir exactement un siècle après Mussolini, est devenue la première femme à être nommée Première ministre et doit désormais former un gouvernement. Au moment où la troisième économie de la zone euro affronte, comme ses voisins, une situation économique difficile due à la crise énergétique et à l'inflation, sa tâche s'annonce ardue, d'autant qu'elle devra veiller à l'unité de sa coalition, qui montre déjà des fissures.

Salvini et Berlusconi, alliés de la Première ministre aux législatives, renâclent à accepter l'autorité de Giorgia Meloni dont le parti a remporté 26% des voix aux élections du 25 septembre, contre seulement 8% pour Forza Italia et 9% pour la Ligue. Avant même sa nomination, les médias de la péninsule se sont fait l'écho des multiples passes d'armes entre les trois dirigeants sur la répartition des postes au Parlement et au sein du futur gouvernement. En ce jour de nomination, TF1info dresse le portrait d'une femme politique à l'ascension fulgurante.