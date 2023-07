Surtourisme : sur ces plages de Sardaigne, les pique-niques désormais interdits

L'annonce n'a pas manqué de déclencher une salve de critiques, en particulier sur l'interdiction de manger. Mais, le maire de la commune, Ignazio Locci, maintient sa ligne. Auprès du journal italien L'Union Sarde, il a assuré "ne pas avoir dérogé au règlement régional" et a expliqué vouloir surtout éviter les repas d'ampleur organisés sur la plage, avec tables et chaises déployés sous des parasols ou des tentes. Il dit avoir constaté que certains organisaient de vrais "banquets", "avec d'énormes pastèques, des lasagnes et des escalopes pannées". S'il a reconnu que "l'interdiction peut paraître exagérée", il conserve tout de même son décret : "Si cela permet de faire respecter la règle, alors oui, je suis absolument contre le fait de manger quoi que ce soit sur la plage", a-t-il martelé.

L'élu a toutefois nuancé ses positions et précisé à l'agence de presse Ansa qu'"il est logique que si vous mangez un sandwich ou une salade, il n'y a pas de problème". "Ce qui est différent, ce sont les tables dressées. Et, nous voulons décourager et empêcher cette pratique", a-t-il insisté, disant vouloir éviter tout "assaut" sur la plage. Tout comme "la mauvaise habitude de transporter et d'utiliser des pierres sur la plage pour bloquer les parasols face au vent", a ajouté l'édile. "C'est une question de propreté et de sécurité."

Sur la plage de Cala Sapione par exemple, "le mur de l'ancienne pêcherie de thon des années 1700 est pillé chaque année pour utiliser les pierres", a aussi déploré Ignazio Locci. "Tout cela doit cesser." Le décret vise également à protéger l'environnement sur ces plages très prisées : l'abandon de déchets et l'utilisation de conteneurs ou de sacs jetables non compostables sont aussi à proscrire.