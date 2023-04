Silvio Berlusconi sort de soins intensifs, mais reste hospitalisé

"Tout va bien." C'est par ces quelques mots et un pouce levé que son frère, Paolo, a confirmé la bonne nouvelle : Silvio Berlusconi est sorti, dimanche 16 avril, de l'unité de soins intensifs dans laquelle il avait admis depuis une dizaine de jours plus tôt. Le magnat des médias de 86 ans, hospitalisé au sein du prestigieux hôpital San Raffaele de Milan, en raison d'une infection pulmonaire et d'une leucémie chronique, "a été transféré dans une unité de soins normale", a écrit le principal quotidien italien, le Corriere della Sera, citant des sources proches de l'entourage familial de l'ancien Premier ministre.

"J'espère que vous finirez bientôt votre travail : cela signifie que tout va bien", a lancé Paolo Berlusconi aux journalistes présents, avant de se rendre au chevet du dirigeant de Forza Italia. Surnommé "l'Immortel" pour sa longévité en politique, l'ancien propriétaire du Milan AC, réélu au Sénat en 2022, présente une infection pulmonaire liée à "une leucémie myélomonocytaire chronique dont il souffre depuis un certain temps", selon les médecins qui le suivent. Il suit des thérapies cytoréductrices, antimicrobiennes et anti-inflammatoires qui, selon son bulletin de santé daté du 10 avril, "produisent les résultats escomptés". À cette occasion, le personnel médical avait exprimé un "optimisme prudent".