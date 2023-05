Italie : Silvio Berlusconi fait son retour dans une vidéo tournée depuis l'hôpital

C'est depuis sa chambre d'hôpital, élégamment vêtu et assis derrière un bureau, que Silvio Berlusconi a pris la parole samedi en Italie. Avec la bannière du parti Forza Italia à ses côtés et un drapeau italien, il a tenu à remercier ses supporters, qui lui manifestent leur soutien depuis son hospitalisation le mois dernier. Une aide précieuse à ses yeux, "qui plus que tout" l'a "aidé à surmonter une pneumonie très dangereuse". Âgé de 86 ans et toujours pris en charge par les médecins, il espérait pouvoir quitter l'hôpital San Raffaele de Milan afin de se rendre au congrès de son parti, qui a débuté vendredi.

Son état de santé ne lui a pas permis de le faire, d'où cette vidéo d'une vingtaine de minutes durant laquelle il s'est dit prêt à se remettre au travail. Un discours préenregistré que Forza Italia a diffusé durant le rassemblement des ténors du parti et d'une foule de militants, en Lombardie.