Berlusconi atteint d'une leucémie : "Je m'en sortirai", promet l'ex-chef du gouvernement italien

Réélu au Sénat en 2022, l'octogénaire souffre d'une infection pulmonaire liée à "une leucémie myélomonocytaire chronique dont il souffre depuis un certain temps", selon ses médecins. Ses proches, notamment son frère et ses enfants, ont défilé à son chevet dans l'unité de cardiologie du San Raffaele, situé dans la banlieue de Milan. "Il va mieux qu'avant, il va mieux", a assuré l'ami et collaborateur de longue date Fedele Confalonieri, qui lui a rendu visite vendredi à l'hôpital.

Des supporters du club de foot de Monza, propriété de Berlusconi, ont accroché une banderole sur les grilles de l'hôpital : "Courage Silvio ! Monza est avec toi". "Demain, nous allons sur le terrain également pour lui, car il a pour principe de ne jamais abandonner, de combattre jusqu'au bout (...) nous devons aller sur le terrain avec cet esprit, lui faire plaisir" avec une victoire, a déclaré l'entraîneur de Monza Raffaele Palladino à la veille du match contre Udinese.

L'ancien Premier ministre et sénateur Matteo Renzi (centre), son rival politique depuis toujours, a par ailleurs publié vendredi un message de soutien sur Twitter : "Courage Silvio. Nous t'attendons souriant au Sénat".